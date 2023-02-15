İçişleri Bakanı Soylu: Salgın hastalık yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamasında salgın hastalık konusuna değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenliyor.

İşte Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları: Binaların yüzde 40’nda hasar tespit edildi. Antakya’da 2 konuttan 1’i yıkık ya da yıkılması gerekiyor

Bu depremin anından itibaren tüm süreçler yargının denetiminde devam etmektedir. Enkazların kaldırılması, defin işlemleri dahil olmak üzere yargı devrededir. İncelemeler binalarda tek tek devam ediyor. Bunlar yapılmadan enkaz kaldırılmıyor.

KOLLUK SAYISI 3 KATINA ÇIKARILDI

Yıkılacak binaların etrafında kolluk kuvvetlerimiz etrafında beklemektedir. Şehirlerimizde normalde 1 kolluk kuvveti varsa şu an 3 kolluk kuvveti var.

Bu şehirler bir daha kurulmayacak diyorlar… Bu şehirler sağlam zemin üzerinde devam edecektir. Tespitler arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Buradaki hayatiyet devam edecektir.

SALGIN HASTALIK YOK

Şu anda bir salgın hastalık söz konusu değil. Ekipler şu anda taramalarına devam etmektedir.

DAYANIŞMA SÜRECİNİ 1 YIL DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ

1 yıllık süreç içerisinde dayanışma sürecini bu devam ettirmek zorundayız. Özellikle aşevlerini sürdürülebilirliğini devam ettirmeliyiz. Hijyeni sürdürülebilir kılmamız lazım.