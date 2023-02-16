228. saatte mucize kurtuluş

Depremin 228. saatinde bir anne ve oğlu enkaz altından çıkarıldı.

10 ilde yıkıma yol açan büyük deprem sonrası arama kurtarma ekipleri çetin kış şartlarına rağmen bölgede can kurtarmaya devam ediyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın olduğu şehirlerden mucize kurtuluş haberleri geldi. 228. saatte Hatay’ın antakya ilçesinde anne ve iki çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana geldi. 7,7’lik bu depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.

228. SAAT

Hatay’ın Antakya ilçesinin Oymak Sokak’taki Uğur Apartmanı’nın enkazından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sırasında açılan yaşam koridonundan ses alındı.

Takviye ekiplerinin de hummalı çalışması sonucu 228’inci saatte yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet sağ olarak çıkartıldı. Hemen ambulanslara alınan anne ile çocukları tedavileri için hastaneye sevk edildi.