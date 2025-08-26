29 Ağustos BİM Kataloğu İndirimli Ürünler Sunuyor

29 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU TANITIMI

Bu haftanın beklenen 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu, uygun fiyatlarla dolu ürünleriyle öne çıkıyor. Tüketiciler, bu katalog sayesinde indirimli ürünleri önceden görerek alışveriş planlarını oluşturmada rehberlik ediyor. Alışveriş tutkunları için önemli bir fırsat sunan 29 Ağustos BİM aktüel katalogu, birçok ürün seçeneği barındırıyor.

ÜRÜN DETAYLARI

29 Ağustos BİM aktüel katalogunda yer alan bazı ürünler aşağıdaki gibidir:

– SGS İnvertör Kaynak Makinası (125A): 4.500 TL

– Proware Sıcak Hava Tabancası (1600 W): 649 TL

– SGS Eğe Seti: 549 TL

– SGS Somun Adaptör Seti: 109 TL

– SGS Zımba Tabancası: 649 TL

– SGS Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 119 TL

– SGS Mini Kolastar Testeresi: 199 TL

– SGS Matkap Uç Seti (Ağaç-Beton-Metal): 269 TL

– SGS Freze Matkap Uç Seti: 109 TL

– SGS Mıknatıslı Su Terazisi: 99 TL

Daha pek çok ürün arasında yer alan çeşitli kategoriler, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar uzanıyor.

FARKLI KATEGORİLERDE ÜRÜNLER

– LATTE Mutfak Lavabo Musluk Ucu: 149 TL

– Cilalı Oto Şampuanı (1 L): 50 TL

– Keysmart Mini Buzdolabı (85 L): 4.990 TL

– Philips Saç Kurutma Makinesi: 799 TL

– Benante Boncuk Kenarlı Kase (600 cc): 219 TL

Ayrıca, birçok temizlik ürünü ve mutfak eşyası da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Liste, herkesin ihtiyaçlarına uygun ürünlerle dolup taşıyor.

ALISVERİŞ FIRSATLARI

Bu katalog, alışveriş yapanlar için önemli bir fırsat yaratarak, ihtiyaç duyulan veya aklında olan ürünleri uygun fiyatlarla satın almalarını sağlıyor. 29 Ağustos BİM aktüel kataloğunda öne çıkan fiyatlar ve ürün çeşitliliği, indirimli alışveriş yapmak isteyen tüketicilere hitap ediyor.