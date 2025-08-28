29 Ağustos Cuma Tatil Olmayacak

29 AĞUSTOS TARİHİ HAKKINDAKİ SORULAR

Kamu kuruluşları ve özel sektör çalışanları, 29 Ağustos Cuma günü için çalışma saatlerinin ne olacağını merak ediyor. 2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Bu durumda, 29 Ağustos resmi tatil sayılacak mı?

29 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL DEĞİL

2025 yılı itibarıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi günü resmi tatil olarak geçiyor, ancak 29 Ağustos Cuma günü için herhangi bir resmi tatil açıklaması yapılmamıştır. Resmi makamların belirttiğine göre, 29 Ağustos Cuma günü yarım gün tatil olarak uygulanmayacak. Kamu ve özel sektörde çalışanlar tam gün mesai yapacak.