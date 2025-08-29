29 Ağustos TV Yayın Akışı İlgi Çekiyor

29 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI DETAYLARI

29 Ağustos tarihinde televizyon yayın akışı, özellikle haber programları, popüler diziler ve yarışmalarla dikkat çekiyor. Bugün “29 Ağustos TV yayın akışı” çerçevesinde izleyicileri neler bekliyor dersiniz? Detaylar, kanal bazında yer alan yayın listelerinde gizlidir. A Haber’in gün boyunca süren haber maratonu, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte kapsamlı yayın akışı bilgileri…

A HABER’DE GÜN BOYU YAYINLAR

00:00 itibarıyla “Kim Milyoner Olmak İster?” programı başlıyor. Ardından 00:20’de “Aile Saadeti”, 03:00’de “Kardeşlerim”, 05:30’da “Ateş Kuşları” izleyicilere sunuluyor. Günün ilerleyen saatlerde 07:00’de “Kahvaltı Haberleri”, 10:00’da “Can Borcu”, 13:00’da “Gün Ortası” ve 14:00’da “Sen Anlat Karadeniz” gibi programlar yer alıyor.

Günün devamında 17:00’de “Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel”, 19:00’da “ATV Ana Haber”, 20:00’de “Güven Bana” ve gece 23:20’de tekrar “Aile Saadeti” programı yayınlanıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’nin yayın akışı da oldukça zengin. 00:00’da “Yarının Sınırında” filmi, 00:45’te “Eşref Rüya”, 02:30’da “Poyraz Karayel” ve 04:30’da “Kuzey Güney” dizisi yer alıyor. Erken saatlerde 07:00’de “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi, 09:30’da “Yaprak Dökümü” ile devam ediyor.

12:00’da “Kanal D Haber Gün Arası”, 13:00’de “Uzak Şehir”, 16:00’da “Aşk-ı Memnu”, 19:00’da “Kanal D Ana Haber”, 20:00’da “Jurassic World: Yıkılmış Krallık” ve akşam 22:15’te “Son Ültimatom” izleyicilerle buluşuyor.

DİĞER KANALLARDA YAYINLAR

Diğer kanallarda da oldukça çeşitli programlar izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Örneğin, 00:00’da “Naz Evi”, 01:15’te “İlk Buluşma”, 12:00’de “Yasak Elma”, 19:00’da “NOW Ana Haber” gibi programlar yer alıyor.

Ayrıca, 00:00’da “Güldür Güldür Show”, 20:00’de “Aile Arasında” ve son olarak gece 22:45’te “Aslan Bacanak” keyifli anlar sunacak. Tüm bu programlar, 29 Ağustos günü televizyon izleyicilerini bir araya getiriyor.