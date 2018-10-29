29 Ekim coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyet’in 95. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim’de bir ilke de imza atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Resepsiyonu’nu İstanbul Yeni Havalimanı’nda verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara ve İstanbul’daki ayrı programlara katılacak. Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Ankara’da devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yer alacak. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan’ın Ankara’daki ikinci programı Beştepe’de olacak. Anıtkabir’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçecek olan Erdoğan, devlet protokolünün tebriklerini kabul edecek.

Erdoğan, ilk defa Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nu Ankara dışında verecek. Cumhurbaşkanı’nın, bugün açılacak Üçüncü Havalimanı’nda vereceği Cumhuriyet Resepsiyonu’na 50’den fazla ülkeden devlet ve hükümet başkanı katılacak. Resepsiyona Meclis’te temsil edilen CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den katılım olmayacak. Resepsiyon Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayacak. Açılış ve resepsiyon; siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından yüzlerce davetliyi bir araya getirecek. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da katılacak.

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