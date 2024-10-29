“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Mesajlar”

SPOR KULÜPLERİNDEN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla spor kulüpleri, kutlama mesajları yayımladı. Bu özel günün yıl dönümünde spor camiasından art arda gelen mesajlar dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millî mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” şeklinde bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ’TAN CUMHURİYETE SELAM

Beşiktaş, “Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

FENERBAHÇE’YE GÜÇLÜ BİR MESAJ

Fenerbahçe, “Ey Atamızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyet; Uğruna feda ettiklerimiz, 101 yıldır kalbimizde yanan, yolumuzu aydınlatan, yarınımıza Fener olan Cumhuriyet ateşinde saklı. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz” açıklamasını yaptı.

GALATASARAY’DAN ANMA VE ŞÜKRAN

Galatasaray, “Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Yaşasın CUMHURİYET!” şeklinde bir mesaj yayımladı.

TRABZONSPOR’DAN CUMHURİYET RUHU

Trabzonspor, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu büyük miras, Anadolu’nun her bir köşesinde bağımsızlık ateşini yakan, özgürlüğe sevdalı yüreklerin zaferidir. Cumhuriyet ruhunu sonsuza dek yaşatma sözümüzle nice aydınlık yarınlara” ifadelerini kullandı.

DİĞER KULÜPLERDEN ANLAMLI MESAJLAR

Alanyaspor, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!” dedi. Göztepe, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz” açıklamasını yaptı. Rizespor, “Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” diyerek destek verdi. Gaziantep FK, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları için fedakarlık gösteren gazilerimizi şükranla anıyor, şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Eyüpspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve diğer kulüpler de Cumhuriyet Bayramı’na yönelik duygu dolu mesajlar yayınladı. Tüm spor camiası, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyet’in 101. yılını kutladı.