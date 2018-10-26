29 Ekim’i kana bulayacaklardı

29 Ekim'i kana bulamaya hazırlanan 5 DAEŞ üyesi terörist gözaltına aldı.

Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren DAEŞ’e karşı harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim’i kana bulamaya hazırlanan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi yakaladı. Ekipler, bu kişilerin evlerinde arama da yaptı.

Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

NTV

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