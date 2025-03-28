29 Mart Milli Piyango Sonuçları Açıklandı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango sonuçları, 29 Mart Cumartesi günü yapılan çekilişle birlikte duyuruldu. Vatandaşlar, Milli Piyango çekiliş sonuçlarını büyük bir merakla beklerken, bu çekilişte kimin kazandığı ve ne kadar ikramiye olduğu konusu da sıkça araştırılıyor. Peki, bu çekilişte büyük ikramiye ne kadardı? İşte, 29 Mart 2025 Milli Piyango sonuçları ve canlı takip sayfası.

Milli Piyango sonuçları hakkında bilgi almak için çeşitli kanallar kullanılabiliyor. Çekiliş sonuçlarına erişim için www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango uygulaması veya bilet satış bayileri tercih edilebilir. Çekiliş günü ve saati de vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor.

Milli Piyango, tamamen şansa dayalı bir oyun olarak, önceden basılmış olan biletlerin satın alınmasıyla ikramiye kazanma imkanı sağlıyor. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların düzenli yazıldığı bir sıra numarası bulunuyor. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak bu heyecana katılabilirsin. Bilette seçtiğin numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanıyorsun.

Çekiliş sonucunda ikramiyenin dağıtım kategorileri şöyle sıralanıyor; kazanacak ikramiye kategorisine bağlı olarak, kazanan numara hane sayısı ve farklı numara sayısı önemli bir kriter oluşturuyor. Ayrıca, biletin son rakamlarını belirten amorti rakamları, biletin sonuna ekleniyor. Eğer çekilen 2 amorti rakamından biri biletinin son rakamıysa, biletine amorti çıkıyor ve bilet bedelini kazanıyorsun.

Eğer büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ile yalnızca tek bir rakam farklı olan bir bilet sahibiysen, bu durumda teselli ikramiyesi kazanmış oluyorsun. Her farklı ikramiye kategorisi için, son rakamları o kategoriye ait kazanan numaralarla eşleşen tüm biletler bahse konu ikramiyeyle ödüllendiriliyor. Kazanan sıralı numara tam bilette ise, ilgili ikramiyenin tamamı, yarım bilette yarısı, çeyrek bilette ise çeyrek payı kazanılıyor. Bu bilgiler ışığında 29 Mart Cumartesi tarihli Milli Piyango sonuçları, merakla bekleniyor.