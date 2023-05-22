29 Mayıs’ta okullar tatil edilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci tur seçimlerine değindi ve seçimin ertesi günü okulların tatil olacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 16 Haziran’da okulların kapanacağını söyledi. Özer, “28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs’ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak” açıklamasını yaptı.
Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından okulları normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, başlangıçta çocuklara yönelik müfredata dayalı eğitimden ziyade psikoeğitim yaklaşımı sergilediklerini ifade etti.
Okulların 16 Haziran’da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.