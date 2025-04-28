29 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları Neler?

29 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de, gün içinde yayımlanan önemli kararlar ve ilanlar yer alıyor. Bu gelişmelere dair daha fazla bilgi edinmek isteyenler için PDF indirme seçeneği de mevcut. Memurlar ve kamu görevlileri gelişmeler dışında devam eden Yargı süreçlerine dair bazı düzenlemeler de bu sayıda yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALAT TEZKERESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmesi için resmi bir tezkere yayımlandı. Bu vekalet durumu, devlet işleyişinde süregelen otorite ve yönetim sürekliliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yayımlanan kararlardan biri, Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esaslarıyla ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir yönetmelikte yapılan değişikliklerdir. Ayrıca, Araştırma ve Geliştirme Destek Programına ilişkin yeni bir tebliğ (No: 2025/10) de duyuruldu. Bu program ülke genelindeki inovasyon ve teknoloji gelişmelerine katkıda bulunmak için tasarlanmıştır.

Resmi Gazete’de ayrıca, Anayasa Mahkemesine ait çeşitli kararlar da yayımlandı. Bu kararlar, 11 Şubat 2025 tarihli çeşitli süreçler ve daha önceki başvurular üzerine alınan nihai kararlardan oluşuyor. Anayasa Mahkemesinin yürüttüğü bu davalar, vatandaşların hukuki süreçlere erişimini kolaylaştırma amacı taşıyor.

Yargıtay’a ait çeşitli kararların yanı sıra, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları da bu sayıda yer aldı. Ek olarak, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayınlandı. Güncel ekonomik bilgilerin paylaşımı, piyasalarda oluşan dalgalanmaların daha iyi anlaşılabilmesi için önemli bir rol oynuyor.