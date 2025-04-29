Haberler

29 Nisan Dünya Dans Günü Etkinliği

DÜNYA DANS GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi tarafından “29 Nisan Dünya Dans Günü” vesilesiyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, DÜ Devlet Konservatuvarı ve Koreoloji ile Koreografi Kulübü’nün (DÜKOK) işbirliğiyle üniversitenin 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan organizasyona, 70 dans ve müzik sanatçısının yanı sıra çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.

HİSSETTİKLERİMİZİ PAYLAŞTIK

Etkinlikte, DÜ Devlet Konservatuvarı Hevsel Dans Topluluğu ile Ankara Üniversitesi (AÜ) Ankara Dans Araştırmaları (ADA) tarafından geleneksel ve çağdaş dans gösterimleri sergilendi. Ayrıca, Kültür ve Sanat Topluluğu Şahmeran Erbane Grubu da etkileyici bir erbane performansı sundu. DÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Sonay Ödemiş, “29 Nisan Dünya Dans Günü’nün UNESCO’nun tiyatro kolu tarafından ilan edildiğini ve tüm dünyada kutlandığını” hatırlattı.

GELENEĞİ SÜRDÜRME HEDEFİ

Ödemiş, organizasyonun zengin bir içerik sunduğunu belirtti ve etkinliğin izleyicilerden büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Şunları söyledi: “İzleyicilerimizin ilgisi ve alkışlarıyla sahnede çok başarılı anlar yaşandı. Öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanması ve Diyarbakır’da sanata olan ilgiyi artırmak adına bu etkinliği çok kıymetli buluyoruz.” Ayrıca, etkinliğe emek veren herkese teşekkür ederek, “Dileriz, bundan sonra da her 29 Nisan’da aynı coşkuyla bir araya geliriz. Bu küresel ve kültürel mirasa Diyarbakır’dan katkı sunmaktan gurur duyduk.” ifadelerini ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Borsa, Ticaret Anlaşması İle Yükseldi

New York borsası, ticaret anlaşması umutlarıyla yükseldi; Dow Jones endeksi 300 puan artarak 40.527,62 puana ulaştı. Tarife etkilerini azaltma önlemleri gündemde. Mal ticareti açığı ise rekor seviyeye yükseldi.
Haberler

DMM, İddianın Gerçek Olmadığını Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in 'Ezidi kadınlar teşhir edildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu olgunun 2013 tarihli bir olayla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.