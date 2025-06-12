29 Yaşında Alman Oyuncu Sane Geldi

ALMAN YILDIZ, İSTANBUL’A GELDİ

29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, İstanbul’a geldiğinde büyük bir coşku yaşandı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan yıldız futbolcu, havaalanı çıkışında “üçlü” çektirerek taraftarına selam verdi. Bu anlar sosyal medyada hızla gündem oldu.

GALATASARAY İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Galatasaray Kulübü, transfer görüşmesi yürüttüğü Leroy Sane’i İstanbul’a getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Sane’i coşkuyla karşıladı. Terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle “üçlü” çektiren Sane, havalimanında basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

MAÇ ATMOSFERİ TRANSFERİN DE ETKİSİ OLDU

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini söyleyen Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

DİĞER KULÜPLERDEN TEKLİFLER ALDI

Galatasaray dışında diğer kulüplerden de teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” diye konuştu.