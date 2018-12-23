‘291 bin Suriyeli ülkesine geri döndü’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekâtlarını takiben toplam 291 bin 790 Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Edirne’deki Düzensiz Göçle Mücadele 2’nci Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı, Anadolu’nun tarihsel olarak göçün hedef yeri olduğunu, ancak bugünlerde ise hem hedef hem de geçiş noktası haline geldiğini ifade etti.

Soylu, “Bir kısım insanlar Ortadoğu’dan kalkıp Türkiye’ye geliyorlar ve burası onlar için yeterli oluyor, kalmak istiyorlar. Belki de ilk fırsatta geri dönebilmek için daha batıya gitmek istemiyorlar. Mesela Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790’dır. Bir kısmı ise hayatını tamamen Avrupa’ya taşımak istiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Ağustos 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı’nda Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab hattı kontrol altına alınmıştı. Bu yılın Ocak ve Mart ayları arasında düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı ise de Suriye’nin kuzeybatısında o dönem YPG kontrolünde bulunan Afrin kenti ve çevresine düzenlenmişti.