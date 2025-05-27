2B Arazilerinde Tapu Süreci Nasıl?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman niteliğini kaybetmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanmakta olan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyerek tapularını verecek. Bakan Murat Kurum, geçen hafta yaptığı açıklamada, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenip tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bu çalışmanın yaklaşık 5 milyon kişiyi etkilemesi ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bakanlık verilerinden elde edilen bilgilere dayanarak, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili sıkça sorulan sorular hazırlandı.

2B ARAZİSİ NEDİR?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi gereği, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen açısından orman özelliklerini tamamen kaybetmiş araziler orman vasfı dışına çıkıyor. Bu belirtilen araziler, orman niteliği olmayan ve uzun yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılmakta olan alanlar olarak tanımlanıyor.

TAPU SÜRECİ KİMLERİ KAPSAR?

Orman vasfını yitirmiş olan bu arazileri kullanan ve uzun süre tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişi bu sürecin kapsamına giriyor.

2B ARAZİLER NASIL TESCİL EDİLİR?

Orman Kadastro Komisyonları, orman sınırları dışına alınan bu arazileri Hazine adına tescil ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde fiili kullanım durumu göz önünde bulundurularak kadastro çalışmaları yapıyor. Kadastro tutanağının beyanlar bölümünde, varsa üzerindeki yapı, tesis gibi muhdesatın kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı bilgileri belirtiliyor.

UYGULAMA ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERECEK Mİ?

Bu çalışmanın mevcut orman varlığına zarar verme ya da ormanları imara açma riski kesinlikle bulunmuyor. 2B arazileri, yaklaşık 100 bin hektarlık alanı kapsamaktadır ve zaten sınırları belirlenmiş, hali hazırda vatandaşlar tarafından kullanılan, 1981 yılından önce orman özelliğini kaybetmiş olan atıl alanlar olarak değerlendiriliyor.

DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan sonra ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildiğinde vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

EN ÇOK HANGİ İLLERDE YARARLANILACAK?

Düzenlemeden en çok yararlanacak iller arasında Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin öne çıkıyor. Bu illerde 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yoğun bir şekilde yapılacak.