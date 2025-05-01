“3-3’te Kayıp Maçta Kazanan Yok!”

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ AŞAMADA HEYECAN DORUKTA

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı final ilk mücadelesinde Barcelona, Inter’i konuk etti. Mücadelede iki takım da 3-3 eşitlikle sahadan ayrıldı. 30. saniyede Marcus Thuram’ın estetik bir topuk golü ile Inter maçı 1-0 önde başlattı. Bu gol, Şampiyonlar Ligi yarı finallerindeki en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

BARCELONA YİNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İlk yarıda konuk ekip Inter, 21. dakikada Denzel Dumfries’in kornerden gelen ve kale sahasına seken topu voleyle ağlara göndermesiyle durumu 2-0 yaptı. Ancak, sağ kanadı etkili kullanan Lamine Yamal, 24. dakikada attığı şık golle farkı 1’e indirdi. Barcelona, 38. dakikada Ferran Torres ile 2-2’lik beraberliği sağladı. Böylelikle Yamal, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. İlk yarı sonucu 2-2 eşitlik ile tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı hücumlarla başlayan Inter, 64. dakikada köşe vuruşundan gelen golle bir kez daha öne geçti. Hakan Çalhanoğlu’nun asist yaptığı Dumfries, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2’ye taşıdı. Barcelona, 65. dakikada Raphinha ile ceza sahası dışından şut çekip üst direkten dönen top sonucu Yann Sommer’in üzerine çarpan top ağlarla buluştu ve durumu 3-3’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Hakan Çalhanoğlu, Inter’de ilk 11’de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Bu heyecan dolu maçın rövanşı 6 Mayıs’ta İtalya’da yapılacak. Yarı finalin diğer karşılaşmasında Paris St Germain, Arsenal’e 1-0’lık skorla üstünlük kurmuştu. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ise 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.