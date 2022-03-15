3 başbakan, Kiev’e gitmeye hazırlanıyor

Çekya, Polonya ve Slovenya Başbakanları, Avrupa Birliği adına Kiev’e giderek Zelenskiy ile görüşmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberlere göre, Ukrayna’ya bugün işgalin başlangıcından bu yana en üst düzey ziyaret gerçekleşiyor, Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Kiev’de Zelenskiy ile buluşacak. Bu sabah aralarında Kiev’in de olduğu çok sayıda şehir yine füzelerle hedef alındı. Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafedeki bir Romanya kasabası, bulunan bir drone ile dünya gündeminin üst sıralarına tırmandı.

İşgalin yirminci günü başkent Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerindeki siren seslerini izleyen patlamalarla başladı. Bir Ukrayna televizyonu, Kiev’in dışındaki bir semti vuran iki füzenin Belarus’tan ateşlendiğini bildiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Özel Kalem Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rusya’nın kaynaklarının tükenmesi nedeniyle savaşın Mayıs’a kadar biteceğini söyledi.

Pazartesi akşamı konuşan Arestoviç iki senaryo olduğunu aktardı: “Ya birkaç hafta içinde hızlıca bir barış anlaşması imzalanacak, Rusya güçlerini çekecek. Ya da Suriye’den savaşçılar getirip süreci biraz uzatmak isteyecekler ve onları da ezeceğiz. Bu durumda da anlaşma Nisan sonunu bulabilir.”

ABD Savunma Bakanlığı da daha önce Rusya’nın Ukrayna’ya götürmek üzere Suriye’den savaşçı toplamaya çalıştığını açıklamıştı. Bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilmiş değil.

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gidiyor. Çekya Başbakanı Petr Fiala, iki mevkidaşıyla birlikte Avrupa Birliği’ni temsilen Kiev’i ziyaret edeceklerini açıkladı.