3. Bilim Ve Kültür Şenliği Gerçekleşti

ŞENLİKTE BİNLEDEN FAZLA KATILIMCI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin geleneksel hale getirilmiş 3. Bilim ve Kültür Şenliği, kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilerek sona erdi. İki gün süren bu şenliğe binlerce kişi katıldı. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikler, bilimsel çalışmalarla sanatsal faaliyetlerin bir araya geldiği içerikleriyle; öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

KAPANIŞ ETKİNLİKLERİ CANLI GEÇTİ

Kapanış günü, sabah saatlerinde yabancı uyruklu öğrencilerin sahne gösterileri ile etkinlikler başladı. TÖMER öğrencilerinin kültürel zenginliği yansıtan performansları, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca farklı fakültelerden öğrencilerin solo müzik konserleri sahnelendi. Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, solo performanslarıyla şenliğin atmosferine renk kattı.

Gün boyunca kampüs genelinde bilim, kültür, sanat ve spor alanında birçok etkinlik eş zamanlı olarak gerçekleştirilerek devam etti. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen deney atölyeleri, Eskişehir Tactical Takımı ETA’nın gösterileri, Etnospor Deneyim Merkezi uygulamaları, geleneksel sokak oyunları ve cam ile ebru sanatına dair uygulamalı etkinlikler büyük ilgi topladı. Ayrıca gezici kütüphane, drone uçuşları ve gökyüzü gözlem etkinlikleri şenliğe bilimsel ve görsel zenginlik kattı.

MÜZİK VE GÖKYÜZÜ GÖSTERİSİYLE SON BULDU

Günün ilerleyen saatlerinde müzik konserleri devam etti. Programın finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi ile 3. Bilim ve Kültür Şenliği, coşku dolu anlarla tamamlandı.