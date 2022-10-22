Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ocak’tan bu yana düzenlenen operasyonlarda 3 bin 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin son verileri paylaştı. Akar, “24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen “Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması”na katıldı.

Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, dünyada ve bölgede ciddi sıkıntı ve krizlerin yaşandığı bir dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev ve sorumluluklarının daha da artığını aktardı.