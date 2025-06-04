“3 Bin Gizli Yolcu Denetlenecek.”

Trafik Güvenliği Önlemleri İle İlgili Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi uygulamaya konulan trafik güvenliği önlemlerini ayrıntılı şekilde paylaştı. Bakan Yerlikaya, Habertürk yayınına yaptığı açıklamada, 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personelin görev yapacağını duyurdu. Yerlikaya, bayramda toplam 68 bin 826 polis ve jandarmanın görev alacağını belirtti.

Gizli Yolcu Denetimleri

Şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı 3 bin gizli yolcu olacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, “3 bin gizli yolcuyla otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak” dedi. Ayrıca toplamda 6 bin 339 saat havadan denetim gerçekleştirileceğini açıkladı. Tarihsel verilere atıfta bulunarak, “2002 yılında toplam can kaybı 9 bin 5, 2021’de 5 bin 362, 2024’te ise 6 bin 351 can kaybı oldu” diyerek gelecekteki hedeflerinin 2030 yılı için bu sayıyı 2 bin 791’e düşürmek olduğunu aktardı.

Hız İhlali Ceza Düzenlemeleri

Trafikte şehir içi hız ihlali nedeniyle ölümlerinin çoğunluğunun yerleşim yerlerinde gerçekleştiğini vurgulayan Yerlikaya, “Hız sınırı yüzde 10-30 arasında 2 bin 167 TL ceza, yüzde 30’un üzerinde 5 defa tekrarında 1 yıl ehliyete el konuluyor” bilgisini verdi. 2019-2024 yılları arasında alınan sürücü belgesi sayısının yalnızca 144 olduğunu belirtti. Yeni düzenlemede belirli mesafeler için tolerans uygulaması olduğuna dikkat çeken Bakan, “30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 ile yakalanırsanız 2 bin lira ceza getiriyoruz” diye ifade etti.

Radar Denetimlerinin Yaygınlaşması

Günde 10 kişinin hızdan dolayı hayatını kaybettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Otoyollarda 120 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız mevcut” dedi. Yerleşim yerlerinde radar denetimlerinin az olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle bu kayıpları yaşıyoruz. Radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk” şeklinde konuştu.

Araçtan İnme Durumu ve Cezaları

Bakan Yerlikaya, saldırı amaçlı araçtan inenlerin ehliyetinin alınacağını açıkladı ve bu durum için 180 bin TL ceza uygulanacağını belirtti. Ayrıca makas atma durumu için ise 90 bin TL ceza geleceğini söyledi. “Kesilen trafik cezalarının yarısı sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor” diyerek, bu uygulamanın toplumsal faydaya katkı sunduğunu ifade etti.