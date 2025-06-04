3-bin-gizli-yolcu-denetleyecek

KURBAN BAYRAMI TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi alınan trafik güvenliği önlemlerini detaylarıyla paylaştı. Yerlikaya, Habertürk yayınında 30 Mayıs-11 Haziran arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personelin görev yapacağını bildirdi. Toplamda 68 bin 826 polis ve jandarmanın bayramda görevlendirildiğini de duyurdu.

OTOBÜSLERDE GİZLİ DENETİM YAPILACAK

Bakan Yerlikaya, şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı 3 bin gizli yolcunun görev alacağını şu şekilde belirtti: “3 bin gizli yolcuyla otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak.” Ayrıca, trafikteki can kayıplarına da değinen Yerlikaya, “2002 yılında 9 bin 5, 2021’de 5 bin 362, 2024’te ise 6 bin 351 can kaybı oldu. Hedefimiz 2030 yılında bunu 2 bin 791’e düşürmek.” dedi. Hız ihlali kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmının şehir içindeki olaylardan kaynaklandığını belirten Bakan, “5 ölümün yüzde 79’u yerleşim yeri içerisinde gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

HIZ İHLALİ CEZALARI GÜNDELENİYOR

Hız sınırlarının ihlaliyle ilgili yeni düzenlemeleri anlatan Yerlikaya, “Hız sınırı yüzde 10-30 arasında aşılırsa 2 bin 167 TL ceza uygulanacak. Yüzde 30’dan fazla aşılırsa 5 defada 1 yıl ehliyete el konuluyor.” diye konuştu. Ayrıca, “30 kilometre hız limitinin olduğu bir yerde 76 ile yakalandığınızda 20 bin lira ceza ve 30 gün ehliyetinizi alıyoruz.” bilgisi verdi.

RADAR DENETİM STRATEJİSİ

Günde 10 kişinin hızdan hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Otoyollarda 120, toplamda ise bin 485 radarımız var. Her 30-35 kilometrede radarımız var.” ifadelerini kullandı. Yerleşim yerlerindeki radar denetimlerinin az olmasının kayıplara neden olduğunu belirten Bakan, daha çok şehirlerarası yollardaki denetimlere yoğunlaştıklarını açıkladı.

CEZA UYGULAMALARI GÜÇLENDİRİLİYOR

Araçtan inenlerin ehliyetinin alınacağını belirten Yerlikaya, “Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyeti alınacak.” dedi. Ayrıca, kesilen trafik cezalarının yarısının sosyal yardım kuruluşlarına aktarılacağını duyurdu.