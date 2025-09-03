3 Eylül 2025 Çarşamba Sayısal Loto Bekleniyor

SONUÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

3 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından açıklanacak olan bu sonuçlar, kazanan numaraların ve kazanılan ikramiye miktarlarının merak edilmesine yol açıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını anında öğrenmek için özel olarak hazırlanmış canlı takip sayfası hizmete sunulacak.

KUPOONUN DOLDURULMA ŞEKİLLERİ

Sayısal Loto kuponu iki bölümden oluşmaktadır. Yukarıdaki bölümde 34 numara bulunurken, alt bölümde ise 15 numara yer alıyor. Oyuncular, üst bölümden toplam 5 ve alt bölümden 1 numara seçerek kuponu dolduruyor. Her kolonun fiyatı 2 TL olarak belirleniyor. Kuponunuzu dilersek kendimiz doldurabiliyor ya da “Sen Seç” seçeneğini işaretleyip sistemin rastgele seçim yapmasını sağlayabiliyoruz.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Eğer üst bölümden 5’ten fazla ve alt bölümden 1’den fazla numara seçerseniz, sistem kombinasyonları oluşturarak birden fazla kolon oluşturuyor. Üst bölümde maksimum 10, alt bölümde ise 15 numara seçme imkanı bulunuyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneğiyle aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak da mümkün. İstemediğiniz bir kolon için “İptal” seçeneğini kullanarak o kolonun geçersiz olmasını sağlayabiliyorsunuz. Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

Çekiliş sırasında üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara çekiliyor. Kazanan eşleşmeler ise şöyle belirleniyor: 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1. 5+1 bilen, büyük ikramiye sahibi oluyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye eşit olarak paylaşılacak. Şu anda, 3 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Sayısal Loto sonuçları henüz henüz açıklanmamış durumda.