3 Fenerbahçe Taraftarına Gözaltı Yapıldı

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupayı kazandı. Bu önemli zaferin ardından Yalova’da bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda büyük coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Ancak kutlamalar sırasında bazı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayrağını hedef aldı.

GALATASARAY BAYRAĞINA SALDIRI

Taraftarların, Galatasaray bayrağını koparma anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü, olayda yer alan 3 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) çerçevesinde ve mala zarar vermeden yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, polis ekipleri olayın diğer taraflarını tespit etmek için kamera görüntüleri üzerinde incelemeler yapıyor.