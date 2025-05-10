3. Geleneksel Çocuk Festivali Düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM SONRASI ÇOCUK FESTİVALİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Festivali gerçekleştirildi. Playland ve Doğanşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle Millet Bahçesi’nde oluşturulan ücretsiz oyun alanları, çocukları bir araya getirerek keyifli anlar yaşattı. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, “Playland, ilçemizde 3. Geleneksel Çocuk Festivali düzenledi. Teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Etkinlikteki Playland sorumlusu Erhan Akgün, son üç yıldır Anadolu’da çeşitli şehirlerde etkinlik düzenlediklerini belirtti. Akgün, “Bugüne kadar 50 şehirde 500 bin çocuğu mutlu etmeye çalıştık. Bu yıl da 17 şehirde toplam 180 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bu yılki festivalin büyük bir katılım ile gerçekleşmesi, bölgedeki çocukların moral bulmasına katkı sağladı.