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3 Gün Süresince Yoğun Yağış Bekleniyor

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YAĞIŞLAR İÇİN UYARILAR YAPILIYOR

Meteoroloji’den gelen tahminler, ülke genelinde etkili olacak yağışların sinyallerini veriyor. Bu bağlamda, vatandaşlar için çeşitli uyarılar yapıldı. Özellikle İstanbul’da beklenen sağanak yağışlar dikkat çekiyor.

İKİ İLDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK

Ayrıca, bazı illerde kar ve karla karışık yağmur olabiliyor. Bu durum, sürücüler ve yayalar için dikkat gerektiren bir konu oluşturuyor. Meteoroloji, bu mevsimsel değişikliklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

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