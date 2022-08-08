3 günde 44 kişi öldü! Gazze’de ateşkes sağlandı

İsrail ordusunun başlattığı saldırılarda 3 üç günde 44 kişi can verirken, Gazze’de ateşkesin sağlandığı duyuruldu.

İsrail ordusunun, İslami Cihad’a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların üçüncü gününde ateşkes sağlandı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 44’e yükseldiği belirtildi.

İsrail’in 5 Ağustos’tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 44’e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 15’i çocuk, 4’ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44’e ulaştığı kaydedildi. Yaralı sayısının 360’a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

TÜRKİYE’DEN SALDIRILARA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik Yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa’daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, “İsrail hükümetine, Harim-i Şerif’in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz” denildi.

ATEŞKES SAĞLANDI

İsrail ile Gazze’deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır’ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, yerel saatle 23.30’dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyuruldu.