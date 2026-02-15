3 Günlük Yağışların Etkileri Ve Zararları Ortaya Çıktı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yağışlarının yaşandığı süre içinde metrekareye Menteşe’de 127, Bodrum’da 109, Dalaman’da 140, Köyceğiz’de 158, Marmaris’te 134, Seydikemer’de 112 ve Ula’da 123 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

EKİPLER SAHADA SEFERBER OLDU

Yağışların başladığı andan itibaren, 759 personel, 499 araç, 126 iş makinesi, 100 motopomp ve 36 dalgıç pompadan oluşan ekipler, olumsuz durumlara anında müdahale etti. Ülke genelinde devam eden aralıksız çalışmalar sırasında, birçok noktada su tahliye ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

TARIM ALANLARINDA BÜYÜK KAYIP

İlk tespitlere göre, yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar sera zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

EVLER, İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Aşırı yağış, kuvvetli rüzgâr ve hortum nedeniyle, 44’ü ev ve iş yeri, 3’ü de alabalık çiftliği olmak üzere toplam 47 yapı selden etkilendi. Ayrıca, 2 araçta hasar meydana gelirken, tedbir amacıyla 20 ev de tahliye edildi.

Sel ve su baskınları dolayısıyla 3 ahırın zarar gördüğü, 8 küçükbaş hayvan, 100 arı kovanı, 50 kanatlı hayvan ve 35 ton çiftlik balığının telef olduğu bildiriliyor.

YOLLARDA HASAR VE TOPRAK KAYMASI

Kent genelinde 14 ayrı noktada köprü ve yollarda hasar oluşurken, iki bölgede toprak kayması meydana geldiği ifade edildi. Bu durumlarda araç trafiği alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Valilik koordinesindeki kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili tarım müdürlükleri, AFAD İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları, sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

