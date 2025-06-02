3 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları Neler?

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

3 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de, önemli kararlar ve ilanlar yer alıyor. Ayrıca, bu belirli gelişmeler ile günün ilanlarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de sunuluyor. Resmi Gazete’de, yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin yenilikler, yargı bölümü kanunları ile birlikte bir dizi önemli karar bulunuyor. İşte detaylar…

AÇILARAK KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Bugünkü Resmi Gazete’de; Bozçakır HES üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara ilinde bulunan bazı taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasıyla ilgili “Karar Sayısı: 9945” yer alıyor. Aynı şekilde, Malatya ilinde SeyyidBattalGazi-1 GES elektrik üretim tesisinin yapımı için acele kamulaştırma hakkındaki karar “Karar Sayısı: 9946” ile duyurulmuş durumda.

Siirt-Kurtalan demiryolu projesi kapsamında Siirt ilinde yer alan bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatlar için “Karar Sayısı: 9947” ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kararı alınmış. Bunun yanı sıra, Malatya ilinde SeyyidBattalGazi-2 GES elektrik üretim tesisinin yapımı için “Karar Sayısı: 9948”, Niğde merkez EDT GES elektrik üretim tesisi için “Karar Sayısı: 9949”, Ağrı ilinde İpektepe RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışı için “Karar Sayısı: 9950”, Yozgat ilinde Sorgun RES elektrik üretim tesisinin yapımı için “Karar Sayısı: 9951”, Çorum ilinde “Karar Sayısı: 9952” ve 400 kV enerji iletim hattı projeleri kapsamında “Karar Sayısı: 9953” ile acele kamulaştırma kararları da yayımlandı.

DİĞER ÖNEMLİ KARARLAR

Çanakkale ilinde Çan-2 Termik Santrali elektrik üretim tesisine ait kül depolama alanının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasıyla ilgili “Karar Sayısı: 9954”, Denizli ili Çivril ilçesinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması için “Karar Sayısı: 9955” önerildi. Ayrıca, Erzurum ilinin Tortum ilçesi, Pehlivanlı Mahallesi’nin Uzundere ilçesine bağlanmasıyla ilgili “Karar Sayısı: 9956” bulunmakta.

Görülmekte olan yasal değişikliklerin arasında, Milli Savunma Üniversitesi akademik personelin seçimi, atanması ve görevde yükseltilmesi yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İstanbul Atlas Üniversitesi ana yönetmeliğinde yapılan revizyon da yer alıyor. Bunun dışında, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Türkiye Halter Federasyonu’na ait ana statüler de güncellenmiş durumda.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE İLANLAR

Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli tarihlerde alınan kararları arasında, 16/1/2025 tarihli karar “E: 2023/56, K: 2025/16”, 11/2/2025 tarihli karar “E: 2024/27, K: 2025/38”, 6/3/2025 tarihlerine ait iki karar “E: 2024/1, K: 2025/70” ve “E: 2024/22, K: 2025/71” da yer almaktadır. Ayrıca, 9/1/2025 tarihli “2022/49332 başvuru numaralı karar” belirtilmiştir.

Son olarak, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile birlikte T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de gündemdeki yerini alıyor.