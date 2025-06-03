3 Haziran Depremi Ne Zaman Oldu?

DEPREMİN ZAMANI VE ETKİ ALANI

3 Haziran depremi ne zaman meydana geldi? Türkiye genelinden bu soru milyonlarca kişi tarafından Google’da aratılıyor. Sabah saatlerinde gerçekleşen 3 Haziran depremi, özellikle Ege Bölgesi’nde yoğun hissedildi. AFAD, depreme ilişkin ilk resmi açıklamasını kısa bir süre içinde yaptı.

DEPREMİN TECÜDÜ VE HİSSEDİLDİĞİ İLLER

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, 02.17 sıralarında meydana geldi ve İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. AFAD’ın açıklamasında depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü Muğla’nın Marmaris açıkları olarak belirtildi. Ancak 3 Haziran depremi, başta Muğla olmak üzere, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak illerinde de ciddi şekilde hissedildi. Uzmanlar, depremin geniş alanda etkili olmasının nedeninin sığ derinlik olduğunu ifade ediyor.

PANİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

3 Haziran depremi sonrası vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Bazı bölgelerde binalarda çatlaklar meydana gelirken, AFAD ekipleri depremden etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ayrıca, artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi.