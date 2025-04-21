3 Hükümlü, Jandarma Tarafından Yakalandı

HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakalayıp cezaevine teslim etti. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların durumuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

SUÇLARI VE CEZALARI BELİRLİ

Edinilen bilgilere göre, Yahşihan ilçesinde “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.K. (27), Keskin ilçesinde aynı suçtan dolayı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan N.K. (35) ve Merkez ilçede “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.G. (39) isimli hükümlüler, yakalanarak yasal işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.