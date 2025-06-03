3 Hükümlü Yakalandı, Emniyet Devam Ediyor

Kocaeli’nde Dolandırıcılık ve Diğer Suçlardan Aranan Hükümlüler Yakalandı

KOCACILIK VE VERGİ USUL KANUNU SUÇLARI

Kocaeli’de dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve kasten öldürme gibi farklı suçlar nedeniyle aranan ve toplamda 14 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yapılan operasyonlar sonucunda söz konusu 3 hükümlü gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK VE VERGİ SUÇLARI İLE HAPİS CEZALARI

Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası olan 21 yaşındaki S.Y. ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 60 yaşındaki A.G., gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Bu iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilmek üzere İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Ayrıca, kasten öldürme suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan F.G. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kocaeli’deki operasyonlar, aranan şahısların yakalanması konusunda etkin bir şekilde sürüyor.