3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlatılı isimlere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’ye yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtiği tespit edildi.