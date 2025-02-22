3 İlde Hırsızlık Operasyonu: 17 Tutuklama

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE GEÇTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2024-2025 yıllarında 23 farklı konutta gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin, evlerin kilitli olmayan kapılarını özel aparat yardımıyla açarak toplamda 12 milyon 385 TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETME TEKNİKLERİ

Yürütülen soruşturma dahilinde, hırsızların tespiti amacıyla teknik ve fiziki takip çalışmaları uygulandı. Hırsızlık olaylarına karışan 28 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Bu şüphelilerden beşinin farklı suçlar sebebiyle cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve çalınan eşyaların bulunması hedefiyle 18 Şubat’ta Kocaeli, İstanbul ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanan bu 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 şüpheli tutuklandı.