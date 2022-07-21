3 ilde terör operasyonu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yürütülen operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG’ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.