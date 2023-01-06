3 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor’un disipline gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, Galatasaray ile MKE Ankaragücü’nün “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Kayserispor’un ise “çirkin ve kötü tezahürat” ve “usulsüz seyirci alınması” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı.