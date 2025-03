3 Mart 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı

ON NUMARA SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

On Numara sonuçları hakkında geliştirilmiş bilgiler araştırılıyor. 3 Mart 2025 Pazartesi günü On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Bu tarih için On Numara sonuçlarıyla ilgili canlı izleme ve takip sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, On Numara ikramiyesinin ne kadar olduğu ve devredip devretmediği gibi detaylar da takip ediliyor. İşte kazanan numaralar bu haberde.

ON NUMARA YENİ KURALLARI

Yenilenen On Numara’nın kuralları şöyle: Bir veya birden fazla kolon oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç!” özelliği ile, kolondaki numaraları oyun terminali üzerinden kendiniz belirleyebilir veya Rastgele Sayılar ile oluşturabilirsiniz. Satış noktalarındaki On Numara oyunları için, kuponu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellik sayesinde, kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturuluyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ İMKANLARI

Sistem oyunu çoklu oyun kombinasyonları oluşturuyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem, seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde hazırlıyor. Çoklu Çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılma imkanı mevcut. Eğer doldurduğunuz kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebilirsiniz.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYELER

Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin ederseniz veya hiçbir numarayı tahmin edemezseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaşılıyor.

3 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları ise merakla bekleniyor.