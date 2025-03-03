3 Mart 2025 Pazartesi Dizi Programı

PAZARTESİ GÜNÜ YAYINLANACAK DİZİLER

3 Mart 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri için dizilerin yayın akışı netleşti. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında izleyicileri bekleyen diziler şu şekilde sıralandı. “Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025?” sorusuna detaylı yanıtlar haberimizde!

TRT 1, ATV, KANAL D VE SHOW TV’DE YAYIN

Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi yayında olacak. ATV’de “Can Borcu” dizisi izleyicilerle buluşurken, Kanal D ise “Uzak Şehir” ile ekranlarda yer alacak. Show TV’de bu akşam bir dizi bulunmuyor.

NOW TV VE STAR TV’DE DİZİ DURUMU

NOW TV ise “Kızıl Goncalar” ile izleyenlerin karşısına çıkacak. Star TV’de ise bu akşam herhangi bir dizi yayınlanmayacak.

PAYLAŞILAN DİĞER PROGRAMLAR

Günün diğer programları ise şöyle sıralanıyor:

– 13:15 “Seksenler”

– 14:20 “Vefa Sultan”

– 15:45 “Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket”

– 16:15 “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”

– 18:00 “Ramazan Sevinci”

– 19:15 “Ana Haber”

– 19:55 “İddiaların Aksine”

– 20:00 “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”

– 00:15 “Vefa Sultan”

– 01:35 “Bir Zamanlar İstanbul”

– 03:00 “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”

– 04:35 “Sahur Bereketi”

Bu akşam TV’de izleyebileceğiniz diziler ve programlar hakkında tüm detaylar burada!