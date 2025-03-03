3 Mart Sayısal Loto Sonuçları Belli Mi?

3 MART 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

3 Mart 2025 tarihi itibarıyla Sayısal Loto sonuçları açıklanıp açıklanmadığı, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden, 3 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının duyurulması vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Birçok şahıs, Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı ile ilgili de bilgiler arıyor. İşte, 3 Mart 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları için canlı takip sayfası!

SAYISAL LOTO OYUNUNUN NASIL OYNANDIĞI

Sayısal Loto oyunu, üst bölümde 34 ve alt bölümde 14 numara ile oynanır. Bu 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmelidir. Bir ya da birden fazla kolon oynama seçeneği bulunuyor ve tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş. Oyuncular, “Sen Seç!” seçeneğini kullanarak, istenilen sayılarla ya da sistem tarafından rastgele seçilen sayılarla kolon oluşturabilir. Ayrıca, kendisi kupon doldurmak istemeyenler için, kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele 5+1 numara ile bir şanslı kupon elde edilebilir.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Sistem oyunu, birden çok oyun kombinasyonu geliştiriyor. Üst bölümde 5 numaradan fazla veya alt bölümde 1 numaradan fazla işaretlenmesi halinde sistem oyunu oynanabiliyor. Böylece çok sayıda kolon oluşturmak mümkün hale geliyor. Üst bölümde en fazla 10 numara ve alt bölümde 14 numara işaretlenebiliyor. Üstelik “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılma olanağı da mevcut. Eğer doldurulan kolon iptal edilmek istenirse, ilgili kolonun altında bulunan iptal kutucuğu işaretlenerek işlem gerçekleştirilebilir.

KAZANMA ŞANSLARI VE İKRAMİYE DETAYLARI

Sayısal Loto, haftada 2 gün, yani Pazartesi günleri yapılmaktadır. Her çekilişte, küre içerisindeki 34 numara arasından 5 numara ve 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon, çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara ile doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanır. 5+1 bilenler, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesinin sahibi oluyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır. 3 Mart tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.