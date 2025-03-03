3 Mart Televizyon Yayın Akışı Özetleri

Bu akşam hangi dizilerin ve programların ekranlarda olacağı oldukça ilgi çekiyor. Özellikle son zamanlarda yayınlanan birçok yapımın saatleri, izleyiciler tarafından dikkatle izleniyor. “Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?” şeklindeki sorulara cevap arayanlar için, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi program ve dizilerin yer aldığına dair detaylar önemli bir durum.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam TV’de Kanal D’de yayınlanacak programlar arasında; 07:05’te “Benim Güzel Ailem”, 10:10’da “Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket”, 10:30’da “Alişan ile Hayata Gülümse” yer alıyor. Ardından 13:15’te “Seksenler”, 14:30’da “Vefa Sultan”, 15:45’te tekrar “Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket”, 16:15’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 18:00’de “Ramazan Sevinci”, 19:10’da “Ana Haber”, 19:55’te “İddiaların Aksine” programları bulunuyor. 20:00’de ise yeni bölümüyle “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV kanalında ise yayın akışı şu şekilde: 08:00’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat”, 10:45’te “Çağla ile Yeni Bir Gün”, 12:30’da “Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası”, 13:30’da “En Hamarat Benim”, 16:30’da “Fatih Ürek ile Gelin Görümce”, 19:00’da “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber”, 20:00’de ise yeni bölümüyle “Kızıl Goncalar” yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV için 08:00’de “Ebru-Murat ile Bu Sabah”, 10:00’da “Deha”, 12:30’da “Gelin Evi”, 15:00’da “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, 18:45’te “Show Ana Haber” programları dikkat çekiyor. 20:00’de ise yeni bölümüyle “Güldür Güldür Show” ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 09:45’te “Sana Değer”, 13:00’da “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak”, 16:15’te “Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri”, 17:00’de “Kiralık Aşk” programı tekrar olarak yayınlanacak. 19:00’da “Star Haber” ardından 20:00’de yeni dizi “Yalancı Yarim” izleyicilerle buluşacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 kanalının akışı ise şu şekilde: 08:00’de “Kahvaltı Haberleri”, 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 13:00’da “ATV Gün Ortası”, 14:00’da “Mutfak Bahane”, 16:00’da “Esra Erol’da”, 18:45’te “Nihat Hatipoğlu ile İftar”, 19:20’de “ATV Ana Haber” yayınlanacak. 20:00’de ise yeni bölümüyle “Can Borcu” izlenebilir.

İLGİ ÇEKEN YAPIMLAR

Son olarak, diğer kanallarda da dikkat çeken programlar mevcut. Örneğin, 07:15’te “Ebru ile 8’de Sağlık”, 08:30’da “Gel Konuşalım”, 12:15’te “Survivor All Star-Gönüllüler”, 13:15’te “Survivor Panorama”, 16:00’da “Zuhal Topal’la Yemekteyiz”, 20:00’de ise yeni bölümüyle “Survivor All Star-Gönüllüler” yayınlanacak. Diğer bir kanal olan Kanal D, 09:00’da “Neler Oluyor Hayatta”, 11:00’de “Yaprak Dökümü” programını tekrar yayınlayacakken, 20:00’de “Uzak Şehir” yeni bölümüyle ekrana gelecek.