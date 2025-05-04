3 Mayıs’ta Hayatını Kaybeden Sırrı Süreyya Önder

SELÇUK TENGİOĞLU’NUN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

3 Mayıs’ta yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in anısına, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu’nun, Beyoğlu’ndaki oteldeki görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kameralar, Tengioğlu’nun önce kahvaltı yaptığı ve daha sonra çay içip otel çalışanı ile sohbet ettiği anları kaydetti.

SALDIRI GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu bir saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, saldırının ardından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, kaldığı otelden çıkma nedenini programı duyup öğrenmesi olarak dile getirdi. Tengioğlu, “Ben daha önce yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için yemek verilmedi. Bu nedenle uzun süredir sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili biriken sinirimi içimde tutuyordum. Taksim’deki apart otelden çıkıp, program olduğunu duyunca oraya gittim. Aslında bir saldırı niyetim yoktu fakat durum beni sinirlenmeye yöneltti” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.