Haberler

3 Mayıs’ta Maslak’ta Çökme Meydana Geldi

ÇÖKMENİN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ÖNLEM ALINDI

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi’nde 3 Mayıs’ta gece saatlerinde büyük bir çökme olayı gerçekleşti. Doğal gaz sıkışması nedeniyle patlamaların da yaşandığı bu olay sırasında yolda derin bir çukur oluştu. Ekipler, güvenlik tedbirleri kapsamında caddede trafiği durdurdu ve onarım çalışmaları başlattı.

ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başlatılan onarım çalışmaları, çukura dolgu yapılmasının yanı sıra hasar gören internet, su, doğal gaz ve elektrik altyapılarının da onarımını kapsıyor. Çalışmalar, aralıksız bir şekilde sürüyor ve bölgedeki altyapının eski durumuna kavuşturulması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ladik’te Başkan Topal, Esnafları Dinledi

Samsun'un Ladik ilçesinde gerçekleşen 'Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor' etkinliğinde Belediye Başkanı Adnan Topal, sanayi esnafının isteklerini dinleyerek projeler hakkında bilgi paylaştı.
Haberler

Yazın Deniz Suyu Sıcaklığı Artmakta. Bakteri Riske Davet Çıkarmakta

Akdeniz Üniversitesi'nden uzman, yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarının 30 dereceyi geçerek bakteri üremesi için uygun koşullar sağladığını ve bunun sağlık sorunları yaratabileceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.