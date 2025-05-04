3 Mayıs’ta Maslak’ta Çökme Meydana Geldi

ÇÖKMENİN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ÖNLEM ALINDI

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi’nde 3 Mayıs’ta gece saatlerinde büyük bir çökme olayı gerçekleşti. Doğal gaz sıkışması nedeniyle patlamaların da yaşandığı bu olay sırasında yolda derin bir çukur oluştu. Ekipler, güvenlik tedbirleri kapsamında caddede trafiği durdurdu ve onarım çalışmaları başlattı.

ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başlatılan onarım çalışmaları, çukura dolgu yapılmasının yanı sıra hasar gören internet, su, doğal gaz ve elektrik altyapılarının da onarımını kapsıyor. Çalışmalar, aralıksız bir şekilde sürüyor ve bölgedeki altyapının eski durumuna kavuşturulması hedefleniyor.