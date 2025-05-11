3 Milyon 600 Bin Araç Denetlendi

DENETİM SAYILARI ARTIKÇA GÜVENLİK SAĞLANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakan, 3 milyon 600 bin 17 aracın denetlendiğini ve bu süreçte 498 bin 666 araca-sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan bu denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 50 sürücüye de işlem uygulandı.

Trafik İhlalleri VE Cezalar

Denetimler sonucunda kaydedilen diğer trafik ihlalleri arasında hız ihlali yapan 149 bin 311 sürücü, periyodik muayenesi bulunmayan 27 bin 818 araç, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 araç yer alıyor. Bu işlemlerle birlikte toplamda 498 bin 666 araca-sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada ışık ihlallerine dikkat çekerek, “2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ışık ihlali sebebiyle 369 bin 457 araca-sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.