3 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN İLANLAR

3 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de, özellikle toplum ve kamuoyunu ilgilendiren çeşitli ilanlar yayınlanıyor. Bu ilanlar arasında topluma duyurulmuş yeni yönetmelikler ve yargı süreçlerine ilişkin bilgiler bulunuyor. Aynı zamanda, bu gün yayımlanan belgelerin PDF formatında indirilmesi mümkün oluyor.

YENİ YÖNETMELİKLER VE YARGI İLANLARI

Bu yayın içerisinde dikkat çeken yönetmelikler arasında İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmelikleri yer alıyor. Ayrıca, yargı ile ilgili ilanlar da göz önüne çıkıyor.

DÖVİZ KURLARI VE BORÇLANMA SENETLERİ

Resmi Gazete’de ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri hakkında bilgiler de paylaşılıyor. Tüm bu bilgilere erişim, kamuoyunun düzenli olarak takip edebilmesi açısından önem taşıyor.