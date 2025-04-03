3 Nisan 2025’te PTT Açık mı?

VATANDAŞLAR 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE GÜNÜ PTT AÇIK MI DİYE MERAK EDİYOR

Vatandaşlar, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT’nin hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. Fatura ödeme, kargo gönderimi ve banka işlemleri gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, özellikle PTT şubelerinin o gün açık olup olmadığını ve mesai saatlerini inceliyor. Peki, 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT açık mı? Ne zaman açılacak? İşte, PTT’nin güncel çalışma saatleri ve hizmet durumu hakkında bilgilere dair merak edilenler.

RESMİ TATİL SÜRESİ UZATILDI

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından, vatandaşlar 3 Nisan 2025 Perşembe günü PTT’nin kapalı mı yoksa açık mı olduğunu araştırıyor. Resmi tatil süresinin uzatılması nedeniyle, PTT şubeleri bu tarihte hizmet veremiyor. Kargo işlemleri, para transferleri, fatura ödemeleri ve diğer resmi evraklar gibi tüm işlemler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacak.

KARGO FİRMALARININ HİZMET DURUMU DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Ramazan Bayramı tatili ve ardından gelen idari izinler nedeniyle, Türkiye genelindeki kargo firmalarının çalışma saatleri ve hizmet durumları değişiklik göstermektedir. 3 Nisan 2025 tarihindeki işlemler için, vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurması gerekiyor.