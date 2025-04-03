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3 Nisan 2025’te TÜİK’ten Beklenen Veriler

ÖNEMLİ VERİLERİN AÇIKLANMASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak veriler, ekonomi çevreleri başta olmak üzere pek çok kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 3 Nisan 2025’te açıklanacak verilerin ne olduğu ise gündemde önemli bir yer tutuyor. Hangi verilerin açıklanacağı ve bu verilerin ekonomi üzerindeki etkileri, çeşitli kesimler tarafından dikkatle inceleniyor.

ENFLASYON GÖSTERGELERİ

TÜİK’in resmi veri yayımlama takvimine göre, 3 Nisan 2025’te öne çıkan başlıca veriler arasında Mart 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bulunuyor. Bu verilerin açıklanması, ekonomistler, yatırımcılar ve politika yapıcılar için büyük bir önem taşıyor. Açıklanacak istatistikler, ekonomik durum hakkında önemli bilgiler sunacak ve geleceğe yönelik beklentileri şekillendirecek.

ÖNEMLİ

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