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3 Nisan 2025’te Türkiye’de Deprem Oldu Mu?

DEPREM BİLGİLERİ VE GÜNCELLEME

3 Nisan 2025 Perşembe günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak takip ederek halka bilgi vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, “3 Nisan 2025 Perşembe günü deprem nerede oldu?” ve “Az önce deprem mi oldu?” gibi sorularla güncel durumu öğrenmek istiyor.

SON DEPREMLER VE ARAŞTIRMALAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleştirilen 500 depremi sürekli olarak güncelleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor. Kandilli’nin resmi web sitesi, son depremler hakkında detaylı bilgi sunarken, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı da anlık deprem haberlerini duyuruyor. Bu şekilde, son depremler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor ve gerekli önlemler alınabiliyor.

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