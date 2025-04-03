3 Nisan Perşembe TV Dizileri

DİZİLERİN YAYIN PROGRAMI

Perşembe akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merakla bekleniyor. 3 Nisan 2025 Perşembe günü hangi dizilerin özellikle öne çıktığına dair bilgiler kesinleşti. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’de izleyicilerin karşısına çıkacak olan diziler şu şekilde sıralanıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam yayın akışına göre kanallarda öne çıkan diziler şunlardır:

– **TRT 1**: Dizi yok

– **ATV**: Başka Bir Gün

– **Kanal D**: İnci Taneleri

– **Show TV**: Dizi yok

– **NOW TV**: Hudutsuz Sevda

– **Star TV**: Dizi yok

Ayrıca, Perşembe günü yayınlanacak diğer programlar ve saatleri ise şöyle belirleniyor:

– 14.45: Teşkilat

– 17.40: Lingo Türkiye

– 19.00: Ana Haber

– 19.55: İddiaların Aksine

– 20.00: Portreler “Kayahan”

– 21.30: Yabancı Sinema “Sherlock Holmes: Gölge Oyunları”

– 00.10: Bir Zamanlar İstanbul

– 02.45: Yabancı Sinema “Sherlock Holmes: Gölge Oyunları”

– 04.40: Seksenler