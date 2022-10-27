3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askeri şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.