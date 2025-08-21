3 Şüpheli Kundaklama Suçundan Tutuklandı

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan bir ev, 1 Ağustos 2025 tarihinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kasten ateşe verilerek tamamen yok edildi. Olayın mağduru M.D. (74) isimli yaşlı adamın evi, bu harekete maruz kaldı. Kabadüz’deki bu yangın olayı sonrası Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, durumu araştırmak ve şüphelileri belirlemek amacıyla adli soruşturma sürecini başlattı.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA SONUCUNDA TUTUKLAMALAR

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri, olayın aydınlatılması için detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, H.Y. (53), M.Y. (26) ve Y.Y. (22) isimli üç kişi, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler olarak tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan bu şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, ‘kasten yangın çıkarma ve kişilere ait mala zarar verme’ suçlarıyla adliyeye çıkarıldı. Gerekli işlemler sonrasında mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması açısından bu tutuklamalar önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.