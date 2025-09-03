3 Şüpheli Tutuklandı Mersin’de

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Mersin’de 16 yaşındaki Hira Aygar’ın tabancayla öldürülmesi olayında, erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark (19) ile birlikte Nazmi Çetin (20) ve Mustafa Zeybek (27) mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin olayla bağlantılı olarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklama kararı verildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Aygar’ın ölümü ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadesi alınarak delil toplanmıştı. Görgü tanıkları ve diğer kanıtlar doğrultusunda, suça karışanların yakalanması sağlandı. Olayın detayları ve sebepleri araştırılmaya devam ediyor.